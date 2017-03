Marchionne: "FCA-Volkswagen? Un'intesa possibile"

FCA

(Teleborsa) - Un'intesa tra? Non solo un'idea ma uno scenario che potrebbe prospettarsi dopo che il Gruppo PSA ha acquistato Opel . A spiegare il RisiKo del settore auto europeo, il numero uno di FCA,che dal salone dell' Auto di Ginevra sottolinea che "Volkswagen è leader in Europa e adesso Peugeot con Opel la incalzerà perché saranno secondi alle sue spalle e dopo c'è anche".L'accordo tra PSA e Opel dunque potrebbe facilitare eventuali colloqui tra FCA e Volkswagen. Per Marchionne la risposta è ovvia visto che "con FCA Volkswagen potrebbe rafforzare il suo primato in Europa. Non ho alcun dubbio che Volkswagen a un certo momento si presenti da noi per parlare", ha spiegatoParlando didi cuiè Presidente e amministratore delegato, il manager ha spiegato che resterà al vertice della Casa di Maranello fino al 2021, ben oltre l'uscita da FCA che è prevista nel 2018."Al Salone dell' Auto di Ginevra, Ferrari ha presentato la nuova Ferrari 812 Superfast che è già sold out, come affermato dallo stesso