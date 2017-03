Mercati in stand-by. Focus sulla BCE

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Partenza all'insegna della cautela per le principali borse europee con il sentiment degli investitori condizionati dall'attesa per laL'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,06 in un contesto in cui la politica francese sembra ancora destinata a imprimere un orientamento al mercato. L'è sostanzialmente stabile su 1.225,6 dollari l'oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 53,1 dollari per barile.Lieve peggioramento dello, che sale a 183 punti base, con un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,16%.poco mosso, che mostra un +0,03%. Sostanzialmente invariato, +0,13%, mentre resta vicino alla parità(-0,1%)., che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 19.469 punti.In buona evidenza a Milano i comparti(+1,32%),(+0,62%) e(+0,50%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-0,72%) e(-0,51%).Tra lea grande capitalizzazione, andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,3%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,11%. Tra gli altri industriali, dimessa-0,30% nonostante lo shopping in USA Nel lusso,avanza dello 0,91%.Le peggiori performance, invece, si registrano ancora sulle banche, in particolare su, -2,84%.Tra le utilities, giornata fiacca per, -0,72%. Giù anche, -0,67% che ha alzato il velo sui conti 2016 e sul piano al 2021 prima dell'avvio del mercato.Dimessa Poste Italiane -0,08% dopo il rally della vigilia e in scia alle dichiarazioni dell'a.d. Francesco Caio