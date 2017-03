Smartbox, nel pacchetto niente regali: arrivano i licenziamenti

(Teleborsa) -Stavolta Smartbox, l'azienda leader nel campo del gift experience, il "pacco" non lo consegna ma, sembrerebbe proprio, che voglia farlo ai suoi lavoratori della sede romana.mantiene l'unità commerciale nel paese, ma sposta le unità produttive in Irlanda per unaQuesta la denuncia della Filcams Cgil di Roma e Lazio che punta il dito contro l’azienda leader nel campo dei cofanetti regalo che vanta circa 800 dipendenti in tutta Europa.dopo aver investito i propri sforzi e il proprio lavoro in questo progetto ambizioso, si legge nella nota.La procedura è "stata mandata alle delegazioni sindacali, mentre ai lavoratori è stata comunicata a voce con la motivazione: carattere economico/tecnico organizzativo". I lavoratori, spiega la Filcams, sono "stupiti e delusi dalle modalità con cui l’azienda sceglie di agire, e nutrono il legittimo sospetto che quest’infelice operazione sia dettata solo da logiche di risparmio e maggiore profitto".Per questo, in attesa di ulteriori sviluppi, l’assemblea dei lavoratori ha "attraverso la contrattazione prevista e, se necessario, anche attraverso il coinvolgimento delle istituzioni pubbliche di Roma Capitale e della Regione Lazio".