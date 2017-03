Trenitalia, dal 9 marzo al via lo "Speciale 3X2"

(Teleborsa) -"Speciale 3X2", che consentirà di acquistare un biglietto di corsa semplice valido per tre persone al prezzo Base intero di due.L’offerta permette di spostarsi in trenoLa "Speciale 3X2" può essere acquistata per i viaggi in 1° e 2° classe su tutti i treni del servizio nazionale e nei livelli di servizio Business, Premium e Standard. Il biglietto può essere comprato fino alle ore 24 del secondo giorno precedente la partenza del treno."L'offerta- precisa Trenitalia- non è valida per i treni del servizio Regionale e per il livello di servizio Executive e servizi cuccette, Vagoni ed Excelsior e non è consentita la prenotazione del posto nei salottini. Non sono ammessi il cambio di prenotazione e del biglietto, il rimborso, l'accesso ad altro treno diverso da quello prenotato"