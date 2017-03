Arriva la “flat tax” per gli stranieri ricchi

(Teleborsa) - Arrivano le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per glibeneficiando di una. L’opzione, introdotta con la Legge di bilancio 2017, prevede il pagamento di un’impostaper ciascun periodo d’imposta per cui viene esercitata, al fine di attrarre ed incentivare il trasferimento della residenza nel nostro Paese degli High net worth individual, ossia delle persone con un alto patrimonio.E' stato approvato anche ilda allegare all’istanza di interpello che consente una valutazione preventiva dell’Amministrazione finanziaria sull’ammissibilità al regime di favore.. I contribuenti in possesso dei requisiti possono aderire al nuovo regime nel momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, riferita al periodo d’imposta in cui è stata trasferita la residenza fiscale in Italia o in quello immediatamente successivo. È possibile, inoltre,di interpello alla Direzione Centrale Accertamento dell’Agenzia delle Entrate.. Il regime forfettario può essere esteso anche ad uno o più familiari, attraverso una specifica indicazione nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta in cui il familiare trasferisce la residenza fiscale in Italia o in quella successiva. In questo caso,ai quali sono estesi gli effetti della stessa opzione.. L’opzione deve essere esercitata, anche nel caso in cui non sia ancora pervenuta la risposta da parte dell’Agenzia delle Entrate all’istanza di interpello. Ladomanda può essere presentata anche se non sono ancora decorsi i termini per radicare la residenza fiscale in Italia. L’opzione si intende, mentre gli effetti cessano, in ogni caso, decorsi quindici anni dal primo periodod’imposta di validità.. Il versamento dell’imposta sostitutiva,, deve essere effettuato in un’unica soluzione, per ciascun periodo di imposta di efficacia del regime,