Banca Sistema, utile 2016 in crescita. Dividendo 0,076 euro per azione

Banca Sistema

(Teleborsa) -ha chiuso il 2016 con undi 24,5 milioni (25,6 milioni normalizzato per le componenti non ricorrenti), inrispetto al 2015. A livello consolidato l’esercizio si è chiuso con un utile netto pari a 25,3 milioni (26,4 milioni normalizzato per le componenti non ricorrenti).Il Consiglio di Amministrazione che ha approvato il bilancio ha anche deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti, che si riunirà in data 27 aprile, la distribuzione di unper ciascuna azione ordinaria. Il pagamento del dividendo, se approvato dall’Assemblea, avverrà il 4 maggio 2017, con stacco cedola il 2 maggio (cedola n. 5) e record date il 3 maggio.Il board ha inoltre approvato la proposta all’Assemblea ordinaria degli azionisti di attribuire una delega al CdA per l’avvio di undalla data dell’Assemblea, fino ad un controvalore massimo di circa 1.478 migliaia (che sulla base del prezzo di chiusura di ieri corrisponderebbe a circa lo 0,9% del capitale sociale della banca) includendo le azioni già acquistate inesecuzione del piano in corso.