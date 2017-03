Diasorin, utile e generazione di cassa record nel 2016

DiaSorin

(Teleborsa) -ha chiuso l’esercizio 2016 conper 569,3 milioni inrispetto a quanto registrato nell'esercizio precedente. Crescita del 17,5% anche per l’ Ebitda a 217,3 milioni e per l’Ebit, in aumento del 13,6% a 172,6 milioni.L'è stato pari a 112,6 milioni in salita del 12% mentre laè positiva per 71,2 milioni, in calo di 196,8 milioni rispetto al saldo di fine 2015, "principalmente per effetto dell’acquisizione di Focus Diagnostics".Il CdA proporrà la distribuzione di uncon un incremento del 23,1% rispetto all'esercizio precedente.Dal fronte guidance, ricavi ed Ebitda 2017 sono visti in crescita dell’11% (a cambi costanti).