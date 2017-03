Emirates e l'8 marzo: il 44% del personale della compagnia aerea di Dubai è donna

Emirates

(Teleborsa) - Emirates vanta unsoprattutto perché conseguito negli stati del Medio Oriente e del Golfo considerati generalmente "maschilisti" nell'immaginario collettivo dei Paesi del mondo occidentale:. Così, in occasione dell’8 Marzo, la festa della donna, la compagnia aerea di Dubai ha messo al centro della scena proprio le sue dipendenti.In più di. Circa il 2,5% del totale dello staff femminile di Emirates ricopre ruoli manageriali e la presenza femminile è in costante aumento.Ci auguriamo che possano continuare ad essere considerati dei modelli a cui ispirarsi per le ragazze di tutto il mondo interessate ad intraprendere una carriera nel settore dell’aviazione”.Nella divisione Engineering,, e ricoprono anche posizioni nel centro operativo, come spedizionieri di volo e duty manager.