Leonardo, Moretti: "Dopo la ristrutturazione è il momento della crescita"

(Teleborsa) - "Dopo tre anni di profonda ristrutturazione fatta senza licenziare nessuno, ora è il momento della crescita perché ci sono le condizioni e le risorse e abbiamo il sostegno degli investitori istituzionali". E' quanto affermato dall'amministratore delegato diche ieri è apparso in audizione davanti allaIl numero uno di Leonardo presentando il piano del Gruppo si è detto convinto che per crescere bisogna "stare dentro a tutti i programmi internazionali, sia quelli dell'che del Regno Unito e negli States. "Dobbiamo farlo nei progetti più importanti - ha continuato l' A.d. di Finmeccanica - soprattutto in quello dei droni, sia in ala fissa e rotante, dove abbiamo sviluppato sistemi di controllo all'avanguardia".Parlando ai deputati,ha usato anche un linguaggio sopra le righe per rivendicare il fatto di aver "rischiato nel ruolo di amministratore delegato, procedendo a svalutazioni" da 4,5 miliardi e profonde revisioni della catena dei fornitori della ex Finmeccanica che hanno riportato "la nave" su una traiettoria "responsabile" e di crescita. "Quando sono arrivato non ho trovato nessun piano industriale. Siamo partiti in una situazione molto molto critica, pesante anche economicamente: erano state fatte acquisizioni importanti, a debito e con tassi di interesse del 6-7%, segno che il quadro non era molto chiaro. Abbiamo dovuto dunque mettere il freno a queste operazioni non solide". Nel suo intervento, il numero uno diha sottolineato più volte è la differenza di "supporto" che gli altri Paesi riservano ai propri giganti della Difesa, a partire dalla Francia.ha poi spiegato che Leonardo ha "la possibilità dii, lasciando liberi altri, da un miliardo e mezzo a due miliardi, che vogliamo utilizzare, e naturalmente per remunerare gli azionisti, perché è giusto che siano premiati della fiducia che hanno avuto in noi".Per quanto riguarda i settori strategici, il numero uno di Leonardo ha spiegato che la"è una delle colonne sulle quali stiamo lavorando e dove abbiamo guadagnato una buona reputazione internazionale e abbiamo fornito il sistema ai 28 centri Nato in Europa. Magari potremmo fornire qualcosa in Italia, sarebbe meglio. Altri settori di interesse - ha aggiunto Moretti - sono costituiti dall'Industria 4.0 e l'Internet of Things, ossia la nuova frontiera di evoluzione dell'uso della Rete". Gli oggetti (le "cose") si rendono riconoscibili e acquisiscono intelligenza grazie al fatto di poter comunicare dati su se stessi e accedere ad informazioni aggregate da parte di altri.