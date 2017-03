Limita le perdite Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Il listino USA archivia la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,33%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi, in essere da lunedì scorso; sulla stessa linea, in lieve calo lo, che archivia la giornata sotto la parità a 2.362,98 punti. Sui livelli della vigilia il(+0,16%), come l'S&P 100 (-0,2%).Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. Nel listino, i settori(-2,54%),(-1,54%) e(-0,41%) sono stati tra i più venduti.Tra i(+0,92%),(+0,65%) e(+0,62%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,84%.Calo deciso per, che segna un -1,96%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,81%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,68%.Altra i, si posizionano(+6,10%),(+2,49%),(+2,39%) e(+2,38%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,15%.Crolla, con una flessione del 2,58%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,63%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,38%.