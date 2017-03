Mercati cauti. Milano si allinea

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Finale all'insegna della prudenza delle principali borse europee con glie in attesa dei dati sul mercato del lavoro USA, in agenda venerdì prossimo. Gli addetti ai lavori guardano anche alla, questo mese, dopo che alcuni esponenti della Fed hannoSostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,057. Giornata negativa per l', che archivia la seduta a 1.214,9 dollari l'oncia, in calo dello 0,80%. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 52,18 dollari per barile, in forte calo dell'1,81%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a 189 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,26%.trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia. Nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità. Incolore, con ilche si attesta a 19.482 punti.A Piazza Affari risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 2,34 miliardi di euro, con un incremento di ben 305 milioni di euro, pari al 14,99% rispetto ai precedenti 2,03 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,64 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,7 miliardi di azioni.A fronte dei 218 titoli scambiati, sono giunte richieste di acquisto per 119 azioni. In lettera invece 82 titoli. Pressoché stabili le rimanenti 17 stocks.Buona la performance a Milano dei comparti(+1,86%),(+1,43%) e(+1,42%). Tra i peggiori della lista di Milano, in maggior calo i comparti(-1,55%),(-0,96%) e(-0,71%).di Milano, troviamo(+1,81%),(+1,75%),(+1,71%) e(+1,58%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,66%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,83%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,67% che ha lanciato un bond da 650 milioni di euro