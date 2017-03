OPA Meridie, risultati definitivi dell'offerta

Meridie

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'Offerta Pubblica di Acquisto totalitaria ( OPA lanciata da Servizi Societari sulle azioni, partita il 6 febbraio e terminata lo scorso 3 marzo, risulta che sono state presentate complessivamenteazioni, pari al 64,676% dei titoli oggetto di offerta, e a circa il 38,853% del capitale sociale dell'Emittente, per un controvalore complessivo di Euro 2.419.465,80.In particolare, risultano portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione: n. 21.994.658 azioni quotate, pari a circa il 62,934% delle azioni oggetto dell'Offerta, a circa il 58,795% delle azioni oggetto dell'Offerta e, a circa il 35,320% del capitale sociale dell'Emittente; n. 2.200.000 azioni non quotate, pari a circa il 89,431% delle azioni non quotate oggetto dell'Offerta, a circa il 5,881% delle azioni oggetto dell'Offerta e, a circa il 3,533% del capitale sociale dell'Emittente.