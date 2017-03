Tesoro, collocati 3 miliardi di Btpei decennali

(Teleborsa) -, titolo indicizzato all'inflazione dell'Area Euro, di cui è stata collocata la prima tranche.Il bond ha, godimento 15 novembre 2016 e tasso annuo reale 1,3%, pagato in due cedole semestrali. Il regolamento dell’operazione è fissato per il 14 marzo 2017.Il titolo è stato collocato al, corrispondente ad unIl collocamento è stato effettuato mediante sindacato, costituito da: Deutsche Bank, JP Morgan Securities, Monte dei Paschi di Siena Capital Services, Societe Generale Investment Banking e UBS. I restanti Specialisti in titoli di Stato italiani sono stati invitati a partecipare al collocamento del titolo in qualità di co-lead managers.Il Ministero dell’Economia annuncia che specificherà in seguito la composizione della domanda.