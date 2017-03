UBI Banca approva bilancio 2016, proposto dividendo di 11 cent

UBI Banca

(Teleborsa) - Il Consiglio di sorveglianza diha approvato il bilancio 2016 da sottoporre all'assemblea dei soci convocata per il prossimo 7 aprile. In quella data verrà sottoposta agli Azionisti la proposta di distribuzione di un dividendo unitario di 0,11 euro per ciascuna delle azioni in circolazione (circa n. 974 milioni, al netto delle azioni detenute in portafoglio da UBI Banca stessa).Se l'assemblea darà il via libera, il dividendo sarà messo in pagamento con data di stacco, record date e data di pagamento rispettivamente il 22, 23 e 24 maggio 2017. Il monte dividendi ammonterà a oltre 107 milioni di euro, a valere sulla riserva straordinaria.