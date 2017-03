Wall Street in stand-by. Focus sul Job Report

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Materiali

Sanitario

Finanziario

Energia

Utilities

Telecomunicazioni

Du Pont de Nemours

Microsoft

Wal-Mart

Johnson & Johnson

Caterpillar

Exxon Mobil

Chevron

Verizon Communication

Tripadvisor

Incyte

Jd.Com

Regeneron Pharmaceuticals

Liberty Global

(Teleborsa) - Gli indici statunitensi si muovono concon l'attenzione degli investitori concentrata sul dato degli occupati non agricoli, in calendario venerdì prossimo. Oggi è stato pubblicato quello sull' occupazione del settore privato che è risultato migliore delle attesedi interesse la prossima settimana.Ilsi attesta sui valori della vigilia a 20.918,27 punti; sulla stessa linea, incolore lo, che continua la seduta a 2.371,01 punti, sui livelli della vigilia. Leggermente positivo il(+0,37%); sulla parità lo(+0,14%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+0,74%),(+0,61%) e(+0,52%). Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-1,65%),(-1,21%) e(-0,47%).Tra i(+1,15%),(+0,96%),(+0,81%) e(+0,62%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,64%.scende dell'1,47%.Calo deciso per, che segna un -1,42%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,74%.Tra idel Nasdaq 100,(+6,22%),(+3,12%),(+2,63%) e(+2,36%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,99%.