Aeroporto di Bologna, un milione di passeggeri nei primi due mesi dell'anno

Aeroporto Marconi di Bologna

(Teleborsa) - Prosegue anche a febbraio l’incremento di passeggeri dell'. Nel secondo mese del 2017 i passeggeri sono stati oltre 482 mila, con un aumento dello 0,9% su febbraio 2016. Nel dettaglio, i passeggeri su voli internazionali sono stati oltre 358 mila quelli su voli nazionali oltre 123milaI movimenti aerei sono stati oltre 4mila, in flessione del 4,1% su febbraio 2016, mentre sono in aumento (+2,6%) le merci trasportate per via aerea, pari a 3.322 tonnellate.Tra le destinazioni preferite di febbraio Catania, Palermo e Madrid sul podio. Seguono, nell'ordine della top ten: Francoforte, Londra Stansted, Roma Fiumicino, Barcellona, Parigi Charles De Gaulle, Londra Heathrow e Dubai.(+3,4%). I movimenti sono stati oltre 9mila con una flessione dell’1,2%. Le merci totali a oltre 6mila tonnellate salgono dell'11,4%., il titolo dell'Aeroporto Marconi scivola dello 0,19%.