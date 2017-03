Apple Pay debutta in Italia: arriva lo shopping a prova di "touch"

(Teleborsa) - Ci sono voluti oltre due anni, ma finalmentelanciato nel 2014 negli Stati Uniti e approdato già in Australia, Canada, Cina, Francia, Giappone, Hong Kong, Nuova Zelanda, Regno Unito, Russia, Singapore, Spagna, Svizzera,Ad annunciarlo, la stessa società di Cupertino nella sezione italiana alla voce novità in arrivo.- Il sistema, in pratica, permetterà agli utenti iPhone di effettuare pagamenti nei negozi fisici che accettano pagamenti con carta di credito contactless e sarà riservato al lancio ai possessori di carte di credito Visa e Mastercard emesse da Unicredit, Carrefour Banca e Boon, registrate sul Wallet.L’operazione è semplicissima:. Et voilà, il gioco è fatto.