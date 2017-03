Borse europee toniche dopo la BCE

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Le principali borse europee passano in territorio positivo, nel pomeriggio, grazie all'intonazione positiva seppur cauta di Wall Street, che attende la Fed e i dati sul Job Report. Il corso rialzista dei listini di Eurolandia è stato sostenuto dalle parole del Presidente BCE, Mario Draghi che ha parlato di segnali di rafforzamento della ripresa Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,39%. Lieve calo dell', che scende a 1.204,1 dollari l'oncia. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 49,13 dollari per barile, con un ribasso del 2,29%.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota 186 punti base, mostrando un piccolo calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,29%.incolore, che non registra variazioni significative. Rispetto alla seduta precedente, si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,27%. Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,42%., con ilche sale dello 0,46% a 19.571 punti.Ilnella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari a 3,04 miliardi di euro, con un incremento di ben 699,6 milioni di euro, pari al 29,90%, rispetto ai precedenti 2,34 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,7 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,92 miliardi.Su 217 titoli trattati in Borsa di Milano, 90 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 116. Invariate le rimanenti 11 azioni.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+3,52%),(+1,86%) e(+1,71%). Nel listino, i settori(-3,14%),(-2,08%) e(-1,24%) sono stati tra i più venduti.di Milano, troviamo(+3,33%),(+3,19%),(+3,19%) e(+2,63%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,16%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,70%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,67%.scende dell'1,48%.