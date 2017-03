Furla, nel 2016 aumenta il fatturato

(Teleborsa) - Ilchiude un altro esercizio in forte crescita per fatturato edLa. La società che è prossima alla quotazione in Borsa, ha visto anche l'aumento dell'(+48% rispetto al 2015) rispetto all'incremento del fatturato. Segno questo della capacità dell’Azienda di perseguire al contempo crescita di fatturato e profittabilità.La crescita coinvolge tutti i mercati. L'. L'area), esclusa l'Italia, è cresciuta del 23,5%., che si conferma primo mercato dell'Azienda con il 24% delle vendite. GliL'area) è cresciuta del +28,3%, arrivando al 19% del fatturato del Gruppo.Nel 2016 l'Azienda ha anche potenziato l'e-commerce con l'introduzione del progetto MyFurla e la boutique on line in Russia.Nel 2017,prevede un'ulteriore crescita del travel retail, con un focus particolare in