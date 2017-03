Il BTPei va a ruba fra gli investitori esteri. Domanda doppia rispetto all'offerta

(Teleborsa) -, indicizzato all'inflazione dell'area euro, sollecitando una domanda doppia rispetto all'importo offerto di 3 miliardi di euro Secondo il Tesoro,, in gran parte (il 45,2%) assegnati a, mentre alle banche è andato il 22,8% dell'ammontare, agli hedge funds il 18,8% ed il 13% ad Enti che investono per il lungo periodo (ai fondi pensione il 4,5% ed a istituzioni ufficiali l'8,7%)., soprattutto dal Regno Unito e Irlanda, che si sono aggiudicati circa il 39,6% dell'emissione, mentre agli investitori USA è andato il 6,7% ed agli investitori domestici il 35,4% dell'emissione. Di rilievo anche le quote sottoscritte da investitori residenti in Francia (circa il 6,7%) e degli investitori nordeuropei (Benelux con circa il 5,9% e Paesi Scandinavi con circa il 2,7%). Hanno partecipato anche investitori delle regioni centro-europee (Germania, Austria e Svizzera) con una quota aggiudicata di circa l’1,8%., in cui Deutsche Bank, JP Morgan Securities PLC., Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese, Societe Generale INvestment Banking e UBS hanno partecipato in veste di lead manager, mentre tutti gli altri Specialisti in titoli di Stato hanno partecipato come co-lead manager dell’operazione.