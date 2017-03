Manovra correttiva, Renzi dice no all'aumento dell'IVA

(Teleborsa) - L'ex Premiertorna su temi caldissimi, riguardanti larichiesta dall'UE per regolarizzare i conti pubblici, dicendo uned esprimendo moltePur rinnovando il suo sostegno all'attuale Premier Gentiloni - "Giochiamo con la stessa maglia, nella stessa squadra, non conta chi fa gol" - Renzi negli studi di Porta a Porta ha toccato un po' tutte le tematiche, dalla proposta del ministro della sanità di reintrodurre ia, allache coinvolge anche il padre e ministri in carica. Poi, ha pèarlaro dlele: l'unione della, una: "È un errore politico oggi aumentare l'IVA in un momento come quello che stiamo vivendo", ha detto.Ovviamente, il segretario del Pd, contro avversari come Andrea Orlando e Michele Emiliano, e proprio alla vigila dell', traccia un programma valido per i prossimi dieci-venti anni, auspicando una maggiore coesione del partito, contro le spinte alla scissione.