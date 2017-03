Mercati in ostaggio della cautela mentre attendono la BCE

Euro / Dollaro USA

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB.

FTSE Italia All-Share

Mediaset

Intesa Sanpaolo

STMicroelectronics

Tenaris

Saipem

ENI

Parmalat

Fincantieri

Technogym

Esprinet

Juventus Fc

(Teleborsa) - Avvio in calo per la Borsa di Milano che si allinea al rosso delle principali borse europee.L'attenzione degli investitori è tutta rivolta alla BCE che oggi annuncerà i tassi d'interesse. Particolare attenzione alle parole di, Governatore dell'Eurotower che dopo l'annuncio spiegherà le prossime mosse della Banca Centrale Europea.Gli investitori tenteranno di carpire se l'Istituto centrale europeo è sulla stessa linea della, dopo che la chairwoman,Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,055.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a 189 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,28%.dimessache si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,57%. Discesa modesta perche cede lo 0,26%.Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,35% sulSulla stessa linea, si posiziona sotto la parità ilche retrocede dello 0,31%.di Milano, troviamo(+1,27%) e(+0,51%)., invece, si verificano suche scivola del 4,53%.per, in calo del 2,04%.con un ribasso dell'1,23%.che evidenzia una perdita dell'1,28%.del FTSE MidCap,(+5,44%),(+1,41%),(+0,92%) e(+0,81%)., invece, si manifestano suche prosegue le contrattazioni a -3,19%.