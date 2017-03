Mercati positivi dopo parole Draghi

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Le principali borse europee passano in territorio positivo, nel pomeriggio, grazie all'intonazione positiva seppur cauta di Wall Street, che attende la Fed e i dati sul Job Report.L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,39% dopo che Mario Draghi, Presidente della BCE, ha confermato la necessità di una politica monetaria ancora accomodante . L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,20%. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 49,57 dollari per barile, con un calo dell'1,41%.Lomigliora, toccando i 185 punti base, con un calo di 4 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,28%.ferma, che segna un quasi nulla di fatto. Trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia. Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,29%.suldello 0,36%.In luce sul listino milanese i comparti(+2,36%),(+1,66%) e(+1,56%). Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo i comparti(-3,19%),(-2,94%) e(-1,41%).Tra lea grande capitalizzazione, in evidenza, che mostra un fortissimo incremento del 3,56%. Svettache segna un importante progresso del 3,09%. Vola, con una marcata risalita del 2,81%. Brilla, con un forte incremento (+2,6%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,99%.Tra i petroliferi, pessima performance per, che registra un ribasso del 3,10%. Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,21%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,91%.