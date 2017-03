Piazza Affari si allinea al calo dell'Europa

Francoforte

(Teleborsa) - Continua la seduta in calo lache si allinea alla cautela delle principali borse europee.Gli investitori sono restii a prendere posizione, mentre aspettano che la BCE si pronunci in materia di tassi d'interesse Particolare attenzione alle parole di, Governatore dell'Eurotower che dopo l'annuncio spiegherà le prossime mosse dellacontrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,22%. Scivolacon un netto svantaggio dello 0,79%. Poco mossache mostra un -0,19%.Prevale la cautela a, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,23%. Sulla stessa linea ilche continua la giornata in calo dello 0,19%.Tra lea grande capitalizzazione, volacon una marcata risalita del 2,13%.che segna un forte rialzo dell'1,88%.avanza dell'1,43%.in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,30%., invece, si abbattono suche continua la seduta con -5,34%.sul calo del prezzo dei greggio.che registra un importante calo del 3,29%.con un ribasso del 2,23%., con una flessione del 2,12%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,95%). Lactalis ha alzato il prezzo dell'OPA Le peggiori performance, invece, si registrano suche che scivola del 5,51%, dopo il balzo di ieri sui rumors chevorrebbe lanciare un' OPA sulle quote di minoranza.