Poco mossa Wall Street

(Teleborsa) - Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 20.858,19 punti; sulla stessa linea, incolore lo, che archivia la seduta a 2.364,87 punti, sui livelli della vigilia. Sulla parità il(+0,08%), come l'S&P 100 (0,2%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+0,60%) e(+0,59%). Nel listino, i settori(-0,46%) e(-0,41%) sono stati tra i più venduti.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,49%),(+0,89%),(+0,80%) e(+0,56%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,96%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,26%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,65%.Altra i, si posizionano(+2,30%),(+1,71%),(+1,70%) e(+1,69%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,48%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,97%.In caduta libera, che affonda del 2,86%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,45 punti percentuali.