Rai Way, utile 2016 in crescita. Cedola 0,1537 euro per azione

(Teleborsa) -ha chiuso il 2016 conpari a 215,2 milioni, in crescita dell'1,4% rispetto al 2015. L'si è attestato a 41,8 milioni con un incremento del 7,4%.Proposto unpari a 0,1537 euro che si confronta con quello del 2015 (0,1432).L'netto è sceso a 9,4 milioni dai 41,6 di fine 2015."I risultati mostrano la vitalità dell’azienda sul mercato e la capacità di interpretare nel modo più proattivo possibile gli obiettivi del Piano Industriale, come dimostrato anche con il recente accordo con il Gruppo Norba,” ha affermatoIl titolo Rai Way questi giorni è sotto la lente degli investitori dopo le ipotesi di fusione con Ei Towers controllata al 40% da