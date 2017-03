Vivendi: Bolloré detiene il 26,37% diritti voto

Vivendi

(Teleborsa) - L') la Consob francese, ha comunicato chedetiene il 26,37% dei diritti di voto di Vivendi e il 20,65% del capitale. La mossa del principale azionista diarriva dopo l'uscita dei tre amministratori indipendenti dal consiglio di sorveglianza e rafforza il controllo sul gruppo francese.Gli esperti spiegano gli acquisti dicome una conseguenza del "congelamento" dell' alleanza con Mediaset , che sarebbe dovuta entrare in Vivendi con il 3,5% del capitale e in due anni salire al 7% dei diritti di voto. Una vicenda travagliata che ha portato i contendenti in Tribunale Le azioni disalgono dell'142%, quelle di Mediaset dello 0,92%