Volkswagen, Muller smonta il RisiKo di Marchionne

(Teleborsa) - "Non siamo assolutamente pronti a colloqui con. La mia preoccupazione è solo per, non per FCA". A parlare è, numero uno della casa automobilistica tedesca che, in una intervista rilasciata a a Reuters durante il Salone dell' Auto di Ginevra a chiude la porta in faccia aIl numero uno di FCA dalla stessa location non aveva escluso un'intesa tra FCA e Volkswagen . Non solo un'idea, secondo il manager, ma uno scenario che poteva prospettarsi dopo che il Gruppo PSA ha acquistato Opel A smontare il RisiKo del settore auto europeo, dunque, ci ha pensatoche ha spiegato: "Non abbiamo vistoda mesi Volkswagen ha altre preoccupazioni al momento".Ieri a parlare del gruppo tedesco è stata anche il cancelliereche, ascoltata come testimone dalla Commissione d'inchiesta parlamentare sullo scandalo delle emissioni, ha negato di essere stata informata sul dieselgate . Ladavanti alla Commissione ha dichiarato di essere venuta a conoscenza della vicenda dalla stampa.