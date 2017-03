Wall Street parte cauta. Focus su Fed e Job Report

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza stabile per la borsa di Wall Street con gli investitori che si muovono prudenti in vista della, la prossima settimana. L'attenzione degli operatori è concentrata anche sulTra gli indici, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 20.849,15 punti; sulla stessa linea, resta piatto lo, con le quotazioni che si posizionano a 2.362,8 punti. Senza direzione il(+0,16%), come l'S&P 100 (-0,2%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-2,54%),(-1,54%) e(-0,41%).del Dow Jones in sostanziale aumento è(0%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,96%.Trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,76%.Nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità.Tra idel Nasdaq 100,(+6,10%),(+2,49%),(+2,39%) e(+2,34%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,58%.Incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.Senza slancio, che chiude con un 0%.Calo deciso per, che segna un -1,37%.