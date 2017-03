Banca Farmafactoring, i soci approvano bilancio e dividendo

(Teleborsa) - L’assemblea ordinaria degli azionisti diha deliberato, l’approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2016, e la distribuzione di un dividendo di Euro 72.125.538 (pari ad Euro 42,40 per ogni azione ordinaria e speciale), al lordo delle ritenute di legge.La data di legittimazione al dividendo (record date) è il 14 marzo 2017 e tale dividendo sarà posto in pagamento a partire dal 15 marzo 2017.L'operatore specializzato nella gestione e smobilizzo pro-soluto dei crediti commerciali vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni in Europa ha presentato, nei giorni scorsi, domanda di ammissione alla quotazione in Borsa