Banca Generali

(Teleborsa) -rende noto che in data odierna ha ricevuto una comunicazione da parte del consigliere Giovanni Luca Perin con la quale lo stesso ha rassegnato le proprie dimissioni con decorrenza dal prossimo 20 marzo 2017.Tale decisione è dovuta a motivi personali. Giovanni Luca Perin, amministratore non esecutivo e non indipendente, era stato cooptato con delibera del Consiglio di Amministrazione dello scorso 20 aprile 2016 e non era membro di alcun comitato consiliare.