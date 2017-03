Bancari in gran spolvero. Giù Carige dopo taglio rating di Moody's

Banco BPM

(Teleborsa) - Bancari ben intonati a. I titoli del settore sono tra i migliori del principale listino milanese. A dare vigore ai titoli finanziari ci ha pensato la BCE che ha alzato le stime di crescita dell'economia.



(+3,88%). Fa beneche avanza del 3,11%. Fa bene(+2,61%). In rialzo(+3,75%) e(+2,18%).Fuori dal principale listino milanese, si mostra in controtendenzacon un ribasso dello 0,37% dopo che Moody’s ha ridotto di un livello il rating sulla solidità patrimoniale dell’istituto ligure, portandolo da "CAA1" a "CAA2". A pesare, secondo l'agenzia di rating, i rischi legati "alle sfide del processo di riduzione dei crediti deteriorati in portafoglio".L'outlook sul ratingè in revisione.