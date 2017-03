Borsa Milano chiude al top in Europa grazie ai bancari

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, anche se il mercato termina sotto i livelli migliori della mattinata. Le borse hanno ritracciato nel pomeriggio, in scia alA sostenere il sentiment degli investitori ci ha pensato la BCE che ha alzato le stime di crescita dell'economia , mentre l'è risalito a quota 1,066 dopo i dati del Job Report. L'è sostanzialmente stabile su 1.199,1 dollari l'oncia. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 48,94 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a 188 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,34%.sostanzialmente invariata, che riporta un-0,13%, composta, che cresce di un modesto +0,38%, performance positiva per, che mostra un rialzo dello 0,24%., con ilche ha messo a segno un +0,45%, consolidando la serie di quattro rialzi consecutivi, avviata martedì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 21.565 punti. In denaro il(+0,81%), come il FTSE Italia Star (0,9%). Tra i 218 titoli trattati, 81 hanno chiuso in flessione, mentre 129 azioni hanno terminato la seduta di oggi in progresso. Stabili le restanti 8 azioni.Ilnella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari a 2,92 miliardi di euro, in calo rispetto ai 3,04 miliardi della vigilia; mentre i contratti si sono attestati a 309.081, rispetto ai 312.675 precedenti.In luce sul listino milanese i comparti(+2,75%),(+1,56%) e(+1,54%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-0,95%),(-0,77%) e(-0,49%).: brilla, con un forte incremento (+6,6%), seguita dache registra un progresso del 3,40% edel 3,26%. Bene anche(+2,48%).La peggiore è, che ha chiuso in ribasso dell'1,59%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,57%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,36%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,32%.Cauta(-0,3%) in attesa dei conti la prossima settimana Fuori dal paniere principale si segnala, che crolla del 4,57%, dopo il blitz ordinato dalla Procura di Milano