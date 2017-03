Cina, il debito continua a correre. Allarme della Banca Centrale

(Teleborsa) - Il debito societario in Cina è eccessivamente alto e ci vorrà tempo per portarlo a livelli gestibili. Lo ha detto il, citando gli sforzi intrapresi dall'istituto per riportare la seconda economia mondiale a una situazione più sostenibile.Il debito corporate è schizzato al 168% del PIL ha detto il banchiere secondo il quale, quest'anno, "".Zhou Xiaochuan ha citato come obiettivo primario nel 2017 quello di "riportare giù la leva finanziaria delle imprese", oltre al percorso di riforma sullo yuan orientato dal mercato per mantenerlo stabile nel sistema valutario globale.