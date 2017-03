Falck Renewables, conti in calo nel 2016. Proposto dividendo di 4,9 centesimi

Falck Renewables

(Teleborsa) -ha chiuso il 2016 con un fatturato in lieve calo: 249,6 milioni rispetto ai 270,7 milioni dell'esercizio 2015.L'si ferma a 136,3 milioni di euro rispetto a 152,4 milioni di euro dell'esercizio 2015., per effetto, principalmente, dell'accordo Eolica Sud-Agenzia delle Entrate per circa 15,1 milioni. Rettificato da questa operazione significativa non ricorrente, il risultato netto del 2016 sarebbe pari a 16,9 milioni.L', senza ildei derivati, scende a 503,3 milioni di euro, in miglioramento rispetto ai 566,6 milioni di euro al 31 dicembre 2015. Il CdA propone un dividendo pari a 4,9 centesimi di euro per azione.