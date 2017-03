L'Antitrust sollecita una "rapida" riforma del settore taxi e Ncc

(Teleborsa) - Dopo le proteste dell'ultimo periodo contro un emendamento al decreto Milleproroghe interviene sulla vertenza portata avanti daie dalle cosiddettesollecitando una, dopo la promessa del governo di intervenire con decreto entro un mese (fine marzo).Il settore dalla(taxi e ncc) - spiega l'autorità per la concorrenza - è regolato da una(legge n.21 del 15 gennaio 1992) eIn questa ottica l’Antitrust ha inviato a Parlamento e Governo unaper sottolineare la necessità di mettere la normativa al passo con l’evoluzione del mercato. L’Autorità ritiene infatti che la strada da perseguire per la riforma del settore debba innanzitutto passare da un. A tal fine dovrebbe essere garantita unaai soggetti dotati di licenza taxi e al tempo stesso dovrebbero esserel’attività degli operatori NCC.Queste riforme - sottolinea - garantirebbero una piena equiparazione dal lato dell’offerta tra gli operatori dotati di licenza taxi e quelli dotati di autorizzazione NCC e faciliterebbe loe benefiche per i consumatori (tipoblack e).La riforma dovrebbe anche riguardare quella tipologia di servizi che attraversomettono in connessione autisti non professionisti e domanda finale (come il servizio). "Tale regolamentazione – tenuto conto dell’esigenza di contemperare la tutela della concorrenza con altri interessi meritevoli di tutela quali la sicurezza stradale e l’incolumità dei passeggeri – dovrebbe essere tuttavia la, limitandosi a prevedere unae l’individuazione di una serie di requisiti e obblighi per gli autisti e per le piattaforme, anche di natura fiscale"."È chiaro - riconosce l'authority - che queste misure determinerebbero una immediatadi servizi di mobilità non di linea a tutto vantaggio dei consumatori finali. La possibilità di successo di una tale riforma in senso pro-concorrenziale del settore è tuttavia legata all’adozione di misure idonee a. A beneficio deiin servizio al momento dell’entrata in vigore della nuova normativa, l’Autorità pertanto suggerisce alcuneche potrebbero essere finanziate tramite la costituzione di un Fondo finanziato dai nuovi operatori e dai maggiori introiti derivanti da possibili modifiche del regime fiscale".