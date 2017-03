Parmalat, Amber Capital non aderirà all'OPA Lactalis

Parmalat

(Teleborsa) - Viaggia in frazionale rialzo a, il titolo disi mostra una salita dello 0,60%.C'è ancora tempo per aderire all' OPA lanciata da Sofil (Lactalis) che ha concordato conSofil ha anche comunicato che il corrispettivo dell'Offerta è stato aumentato da 2,80 a 3 euro per ciascuna azione portata in adesione.Un prezzo che il Fondoritiene troppo basso e quindi spiega che non ha intenzione di "aderire all'Offerta perché ribadisce che, "includendo il potenziale incasso derivante dal contenzioso Citigroup, Parmalat potrebbe valere tra 3,8 e 4,5 euro euro per azione".