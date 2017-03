Per Veneto Banca e BPVI ancora tanti i nodi da sciogliere

(Teleborsa) - Arrivano le precisazioni dell'in merito alla questione delle obbligazioni rischiose didopo che la commissaria alla concorrenza ha aperto alla possibile compensazione dei creditori frodati . I due istituti veneti sono stati accusati di aver collocato obbligazioni rischiose presso risparmiatori "non consapevoli".Un portavoce dell'UE spiega che "ci sono diversi modi per le banche di compensare i detentori di obbligazioni per il danno subito in linea con le regole di Bruxelles. Il portavoce mette i paletti, restringendo il campo al risarcimento alle obbligazioni e non ai detentori di azioni. Le due banche sono sempre più "a rischio" per l'applicazione del Bail-in. L'istituto introdotto in Italia a inizio 2016 si è rivelato un incubo per i risparmiatori delle quattro Good Banks salvate dallo Stato. Dunque nei pensieri dell'UE non solo MPS , ma anche le due venete che devono trovare un compromesso.Servono soluzioni che andranno trovate anche forse dopo il 22 marzo. Questo infatti è il termine ultimo per fare un'offerta transattiva ai vecchi azionisti. Termine che è già in odore di proroga. L'offerta dovrà raggiungere almeno l'80% di adesione per scongiurare il salvataggio, come confermato dalin settimana.Il futuro di Veneto Banca e Popolare di Vicenza, ad oggi, è a dir poco pieno di pieno di dubbi e nodi da sciogliere.