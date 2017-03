RFI, nuova Sala Blu per i disabili a Ropma Termini

(Teleborsa) - Dopo l'istituzione di un nuovo numero gratuito per l'assistenza ai disabili che viaggiano in treno, la società RFI del Gruppo FS annuncia una nuova iniziativa:La decisione di rinnovare il look della sala Blu di Termini risponde anche all'esigenza di far fronte ad una domanda in costante crescita: nel 2016, sono raddoppiate le richieste di "assistanza" in stazione ai disabili, superando le 300 mila domande "La Sala Blu - ricorda RFI - è il punto di riferimento, nelle stazioni italiane, per le persone con disabilità e a ridotta mobilità che viaggiano in treno".