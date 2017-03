Sciare, che passione! Cresce il desiderio degli italiani per la settimana bianca

(Teleborsa) -

Ogni occasione è buona per staccare la spina dai ritmi frenetici di lavoro. Stagione sciistica quasi al termine, ma non si ferma la voglia degli italiani di vivere la tradizionale "settimana bianca".

Lo rivela il portale Casa.it che ha analizzato le richieste degli italiani per le case vacanza nel mese di marzo, considerando un bilocale con quattro posti letto, riscontrando un bel+9,7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.



TRENTATRE' TRENTINI ENTRARONO IN TRENTO...- Nel mese di marzo il Trentino Alto Adige si conferma la regione in assoluto preferita dagli italiani con il 25% delle richieste. Seguono Veneto con il 18%, Valle d’Aosta con 17% e Piemonte con il 15%,



LE METE PIU' GETTONATE - Sul podio troviamo le località turistiche delle Dolomiti: Selva di val Gardena (TN) è medaglia d'oro con il 13,8% delle richieste totali, seguita da Madonna di Campiglio (TN) che ha ottenuto l’11,2% delle preferenze. Medaglia di bronzo, con il 10,5%, per Cortina d’Ampezzo (BL).



Settimana bianca ma senza restare al verde - Di questi tempi, si sa, bisogna anche fare i conti con il portafoglio. Considerando le località montane delle principali regioni, Cortina d’Ampezzo (BL) è in assoluto la più costosa, con 1.100 euro la settimana, seguita da Selva di Val Gardena (TN) con 1.050 euro, Courmayeur (AO) con 950 euro e Cervinia (AO) con 910 euro.



Chi invece non vuole rinunciare alla classica pausa invernale imbiancata ma a prezzi contenuti deve "ripiegare" su località più economiche come le lombarde Campodolcino (SO) ed Edolo (BS). Qui per una settimana a marzo vi basteranno 360 euro.