Antonio Tajani nella casa del "razzo dei record": visita alla fabbrica Avio di Colleferro dove nascono i Vega

(Teleborsa) - In visita negli stabilimentidi Colleferro il Presidente del Parlamento europeo. A nove giorni dal nono successo consecutivo del lanciatore europeo Vega ideato e realizzato appunto da Avio, Tajani ha visitato gli impianti della cittadina a sud di Roma accompagnato dall'Amministratore delegato, Giulio Ranzo Presenti all’incontro anche, Presidente dell’ASI (Agenzia Spaziale Italiana),, Direttore Lanciatori Spaziali ESA (Agenzia Spaziale Europea) e, Direttrice Lanciatori Spaziali Arianespace.La visita è avvenuta in occasione dellaIl nuovo motore, completamente realizzato a Colleferro, cinque volte più leggero e due volte più resistente dell'acciaio, è lungo 12 metri, ha un diametro di 3,5 metri e conterrà 142 tonnellate di propellente. E’ il primo esemplare di una famiglia (P120C) che equipaggerà sia Vega C, nuova versione del ", che Ariane 6, i nuovi lanciatori europei che voleranno dal 2019 e 2020.Oltre agli impianti di produzione del Vega, il presidente Tajani ha ancheIl presidente Antonio Tajani ha detto:, mostra in questo contesto di saper fare sistema con i partner europei giocando un ruolo importantissimo nei programmi dei lanciatori attuali e futuri".Quale ", l’Amministratore di Avio,, ha commentato: "La visita del Presidente del Parlamento Europeo in Avio testimonia l’attenzione dell’Europa per uncome quello dei lanciatori. Abbiamo potuto rappresentare al Presidente Tajani una delle eccellenze tecnologiche italiane a servizio dell’Europa e dei suoi cittadini: i satelliti che portiamo in orbita con Ariane e Vega, infatti, hanno come obiettivo principale di migliorare la qualità e gli stili di vita delle persone sulla terra".è un gruppo internazionale leader nel settore dei lanciatori spaziali, nella propulsione e nel trasporto spaziale. È presente in Italia, Francia e Guyana Francese con 5 insediamenti ed impiega oltre 800 persone; nel 2015Nel frattempo continua, secondo i piani,