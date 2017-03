Obbligo di visto per i turisti USA, "follia che l'Italia pagherebbe più cara di tutti in Europa"

(Teleborsa) - "Una questione di cruciale delicatezza per l'economia turistica nazionale che rischia di costarci il 10% di tutti gli arrivi internazionali".Dopo mesi di dibattito, ilha votato il 1° marzo scorso una risoluzione con la quale impone alla Commissione europea diUna vera e propria "follia",, che molto probabilmente, considerando pure gliper la sicurezza,Sarebbe quindi la fine di quell'oggi sufficiente per l'ingresso nel cuore dell'America riservato agli abitanti dei Paesi "più amici",. Documento che per diversi motivi porrebbe tuttavia essere anche negato.Decisione Ue assurda e autolesionista per, che calca la mano e continua a ribadire cheL'Italia è, infatti,Datialla mano,solo da Stati Uniti e Canadache hanno trascorso nelle strutture ricettive del nostro Paese quasi 14 milioni di notti, oltre il 30% di tutti gli arrivi e presenze di origine intercontinentale.che rischia di costarci il 10% di tutti gli arrivi internazionali, per un ammontare calcolabile, per difetto, in oltre 5 miliardi di euro".perdell'eventuale ritorsione Usa con l'obbligo diper gli europei."Mi rivolgo – conclude il presidente di Confturismo-Confcommercio - al, che recentemente a Berlino ha dimostrato di conoscere bene numeri e dinamiche del nostro settore, perché intervenga con immediatezza, prontezza e tutta la determinazione di cui è capace nei confronti di chi può porre rimedio a questa incredibile disattenzione".