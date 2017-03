I dati ENAC sul traffico aereo in Italia. Primato di Malpensa verso New York. Teleborsa: grazie a competitors Alitalia

(Teleborsa) -Numeri che si rilevano sullaconsultabile sul portale dell’Ente www.enac.gov.it che ha superato i 41 milioni e mezzo e riceve oltre il 25% del totale del traffico.Analizzando i dati,. L’auspicio è che il trasporto aereo continui il suo trend positivo di crescita e che contribuisca ad affermare ulteriormente il ruolo dell’Italia nel panorama internazionale attraverso un’elevata qualità dei servizi offerti”.Nella pubblicazione,Poi nell'ordine, Bergamo Orio al Serio, Milano Linate, Venezia, Catania, Bologna, Napoli, Roma Ciampino e Palermo.In aumento anche il numero dei movimenti aerei (decollo o atterraggio di un aeromobile su un aeroporto) del 2,4% rispetto al 2015, per un totale di 1.332.388 movimenti.con un totale di 998.856 tonnellate, il 6,1% in più del 2015. Per il trasporto cargo Milano Malpensa si conferma l’aeroporto maggiormente utilizzato, con un’incidenza del 54,9% sul totale e con un aumento del 7,4%, seguito dagli scali di Roma Fiumicino e di Bergamo.Per quanto riguarda le. Seguono poi le rotte Palermo-Roma Fiumicino, Roma Fiumicino-Palermo e, forte di 1.314.602 posti volati. Seguono con lievi distacchi Roma Fiumicino-Madrid Barajas, Roma Fiumicino-Parigi Charles De Gaulle, Roma Fiumicino Amsterdam Schiphol e Roma Fiumicino-Londra Heathtrow.La prima per numero di passeggeri volati su rotte intercontinentali è invece la, la Roma Fiumicino-Dubai e la Milano Malpensa-Dubaila Milano Malpensa-New York JFK è al primo posto della classifica "voli intercontinentali" e la Roma Fiumicino New York JFK al terzo, seppur distanziata di poco. Ma per JFK da Malpensa la nostra ex compagnia di bandiera opera "direttamente" con un solo volo al giorno, mentre da Fiumicino con tre.Senza contare poi soprattutto quella consolidata clientela business abituata a raggiungere volentieri, ad esempio, Francoforte, Amsterdam, Parigi, o Londra per poi volare sulla rotta transatlantica.Altro dato particolarmente significativo emerge dalla graduatoria delle prime 100 compagnie aeree che operano in Italia prendendo in considerazione sia i passeggeri che volano sui collegamenti nazionali sia su quelli internazionali.32.615.348 i passeggeri di Ryanair prima in classifica (Alitalia 23.106.354).Ma considerando. Per quanto riguarda le sole tratte nazionali seguono(Gran Bretagna),(Italia),(Spagna),(Spagna),(Romania),(Italia),(Italia),(Italia).Il solo traffico internazionale in partenza dall'Italia registra le seguenti posizioni:, Irlanda, 22.154.984;, Gran Bretagna, 11.720.716;, 10.327.430;, Spagna, 5.273.611;, Germania, 4.286.709;, Ungheria, 3.517.535;, Gran Bretagna, 3.108.959;, Francia, 2.598.309;, Germania, 1.873.891;, Emirati Arabi Uniti, 1.850.198.La pubblicazione contiene anche una tavola (la VET 4) cheper numero di passeggeri trasportati. A titolo di esempio,1) Traffico aeroportuale; 2) Traffico di origine-destinazione; 3) Traffico low cost; 4) Traffico vettori; 5) Serie Storiche 2001-2016, tutte con tavole consultabili e scaricabili.Il rapportoVettori tradizionali 50,5% 83.080.386 passeggeri (+2,54% sul 2015) e Vettori low cost 49,5% 81.287.723 passeggeri (+7,04% sul 2015)