Borsa Italiana, nasce ExtraMOT PRO per i green e social bond

(Teleborsa) -, per offrire agli investitori istituzionali e retail la possibilità di identificare gli strumenti i cui proventi vengono destinati alo impatti di natura ambientale e/o sociale. Il nuovo segmentoGià da oggi, in negoziazione sul nuovo segmento del mercato, ilsul mercato italiano. Si tratta dell’obbligazione green tra le più grandi a livello europeo,per un, con cedole annuali pari all’1% del valore nominale e scadenza 16 settembre 2024. Il bond è riservato a investitori istituzionali.In occasione dell’inizio delle negoziazioni, Amministratore Delegato di Borsa Italiana, ha affermato che "l’introduzione dei green bond sul mercato ExtraMOT PRO di Borsa Italiana conferma il nostro impegno per la crescita della finanza sostenibile in Italia. Il mercato dei green bond sta raggiungendo sempre nuovi traguardi, con oltre $80bn raccolti nel 2016 a livello internazionale. Si tratta di un'opportunità per gli emittenti, quotati e non, che attraverso questi nuovi strumenti possono accedere a una più ampia base di investitori”.