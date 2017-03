Commercio estero, SACE (Cdp) sigla nuova partnership con il fondo georgiano

(Teleborsa) -firmano un nuovodestinato ad ampliare le opportunità di business tra i due Paesi. La firma è stata posta in occasione deldal Presidente di SACE Beniamino Quintieri e dal CEO del Partnership Fund David SaganelidzeNell’ambito dell’intesa, le due societàattraverso l’individuazione di progetti di comune interesse, lo scambio di informazioni e la condivisione di best practices, inclusa la possibilità di avvalersi di servizi innovativi diper supportare le aziende – principalmente PMI – nello sviluppo di progetti in settori chiave per la crescita delle due economie.L'accordo completa e si aggiunge alla collaborazione già avviata nel 2015. Da segnalare che la, in controtendenza rispetto al complesso quadro regionale, è oggicon un tasso di crescita del Pil che si avvicina al 3%.