Eurozona, Draghi punta sull'innovazione per rafforzare la produttività

(Teleborsa) - Il Presidente della BCE,, punta sull'innovazione per dare vigore alla produttività dell'Eurozona.Nel discorso di apertura alla conferenza "Fostering innovation and entrepreneurship in the euro area" sui temi di innovazione e imprenditoria, a Francoforte,ha spiegato: "potremmo ottenere grandi benefici sulla produttività semplicemente diffondendo meglio tecnologie che già abbiamo.Il Governatore dell'Eurotower ha quindi esortato i governi ad accelerare l'attuazione delle riforme strutturali, sottolineando come svolgano un ruolo chiave nella sostenibilità.Non è la prima volta che il Governatore dellapunta l'attenzione sulle riforme strutturali, come ribadito nell'ultima conferenza stampa dopo l'annuncio della Banca Centrale Europea di lasciare invariati i tassi di interesse.