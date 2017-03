Gruppo CIR, conti in salita nel 2016

CIR

Sogefi

(Teleborsa) - Risultati in salita per il Gruppoche chiude il 2016 con ricavi pari a 2,620 miliardi di euro, in incremento del 3% rispetto ai 2,544 miliardi dello scorso esercizio. Il giro d'affari è stato sostenuto dalla crescita die KOS, che hanno entrambe registrato un aumento del fatturato del 5%.Il margine operativo lordo () è stato pari a 259,6 milioni (9,9% dei ricavi), in aumento del 19% rispetto ai 218,2 milioni del 2015 (8,6% dei ricavi). La crescita -spiega la nota che accompagna i conti- è dovuta al maggioredi Sogefi e KOS, mentre Espresso ha registrato un lieve calo.. Nel precedente esercizio, il gruppo aveva realizzato utili non ricorrenti per 11 milioni, rappresentati dalla differenza tra la plusvalenza per la cessione di Swiss Education Group ( 41,9 milioni) e la svalutazione da impairment test della partecipazione in Espresso (- 30,9 milioni). Il risultato netto dell'esercizio 2015, inclusi gli utili non ricorrenti, era stato pari a 42 milioni.Il contributo delle controllate industriali (Espresso, Sogefi e KOS) all'utile netto del 2016 è ammontato a 25,1 milioni, in aumento del 23% rispetto a 20,4 milioni nel 2015.Il Consiglio di Amministrazione proporrà all'Assemblea un dividendo di 0,038 per azione., nel settore della componentistica si prevede di proseguire il percorso di incremento della redditività; nel settore dei media le evidenze a oggi disponibili non consentono di prevedere evoluzioni di mercato significativamente diverse da quelle che hanno caratterizzato il 2016; nella sanità proseguirà lo sviluppo dell’attività, in particolare sul territorio italiano.