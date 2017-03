Il Sole 24 Ore, Napoletano in aspettativa. Guido Gentili direttore ad interim

Il Sole 24 Ore

(Teleborsa) - Aspettativa non retribuita per il direttore de. Lo ha deciso il CdA del quotidiano di Confindustria dopo la bufera che si è scatenata in seguito alle vicende giudiziarie che vedono Napoletano indagato dallaper false comunicazioni sociali e appropriazione indebita di circa 3 milioni di euro.Dopo la notizia i giornalisti del quotidiano, in agitazione, avevano chiesto la "rimozione" del direttore dal suo incarico.il 12 marzo scorso, aveva formalizzato con poche righe la sua autosospensione dal suo ruolo.Oggi il CdA ha preso attoassegnando ad interim le funzioni di direttore aIl Board "ha dato mandato all'amministratore delegato di porre in essere le più opportune iniziative e azioni in ogni competente sede, a tutela dell’immagine e degli interessi della Società, anche in relazione agli sviluppi dell’indagine dell’Autorità Giudiziaria in corso".