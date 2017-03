La Cina si avvicina: boom di brevetti cinesi in Europa

(Teleborsa) -Qualora ci fosse bisogno di una ulteriore prova di un processo di espansione sempre più rapido a livello internazionale, arriva anche la conferma dell’che ha comunicato che sono bencon un incremento anno su anno del 24,8 %. È, in pratica, il tasso di crescita più alto tra i primi 10 paesi per numero di depositi e colloca laHuawei Technologies Co ha presentato 2.390 brevetti, seconda società a livello globale dopo Philips NV con 2.568 brevetti.Benoit Battistelli, presidente dell’Ufficio, ha dichiarato cheper crescita di richieste di brevetti. Le domande hanno fatto registrare un aumento del 4.5% nel 2016 facendo dell’Italia il Paese con il secondo maggior aumento in