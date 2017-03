MPS, Vestager conferma: "UE al lavoro con autorità italiane"

MPS

(Teleborsa) - Nessuna novità sulle discussioni con l'Italia per il caso. "Sulla possibile ricapitalizzazione precauzionale da parte di Bruxelles "non ci sono novità rispetto alla scorsa settimana". E' quanto ha affermato il commissario europea alla Concorrenza,, durante una conferenza stampa. "Abbiamo già detto che siamo in stretto contatto e che lavoriamo con le autorità e la banca in questione", ha spiegato laVale la pena di ricordare che la banca senese. Lo ha deciso il CdA che si è tenuto la scorsa settimana.Il piano di ristrutturazione sarà esaminato dall'UE e dalla BCE e da quel momento sarà avviato "il confronto volto alla finalizzazione del piano stesso e alla sua approvazione".